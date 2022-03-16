Малайзія приєднається до звернення до ІКАО щодо збиття МН17

Про це повідомив міністр транспорту Малайзії Ві Ка Сіонг.



"Уряд Малайзії зазначив, що уряди Австралії та Нідерландів розпочали спільні судові позови проти Російської Федерації згідно зі статтею 84 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію щодо збиття рейсу MH17, вчиненого 17 липня 2014 року. Малайзія братиме участь у обговоренні ІКАО відповідно до Чиказької конвенції", - йдеться у дописі міністра у Facebook.



Ві Ка Сіонг зазначив, що уряд Малайзії підтверджує свою прихильність до судового процесу, який здійснюється прозоро відповідно до міжнародного права проти сторін, відповідальних за трагедію MH17.



Також Малайзія прагне домагатися справедливості для сімей загиблих, включаючи 43 своїх громадян на борту літака.



"Малайзія закликає всі залучені держави та сторони повністю співпрацювати з судовим розглядом відповідно до Резолюції 2166 (2014) РБ ООН. Для притягнення винних у цьому нелюдському злочині до відповідальності, щоб вшанувати пам’ять жертв та найближчих родичів MH17, необхідно застосувати ретельний та вичерпний судовий процес", - наголосив представник малайзійського уряду.



Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 із 298 людьми збили на тимчасово окупованій території на Донбасі в 2014 році. Усі люди загинули. 23 травня 2018 року рідні загиблих у катастрофі МН17 оприлюднили відкритий лист до росіян, у якому звинуватили в збитті лайнера російських лідерів. 24 травня Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.

Генсек НАТО назвав професійними висновки слідчих у справі MH17. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі MH17. ЄС повністю підтримує розслідування катастрофи MH17.

У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії.

У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд.

7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи.

ЄСПЛ анонсувало на 26 січня слухання за трьома заявами стосовно російсько-української війни, зокрема про збитий у 2014 році в ОРДО пасажирський літак рейсу MH17.