Малиновський допоміг "Аталанті" вийти у лідери чемпіонату Італії
Українець Руслан Малиновський зіграв за "Аталанту" у переможному матчі проти "Роми" та допоміг своїй команді вийти на друге місце в чемпіонаті Італії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Малиновський розпочав гру в запасі та вийшов на заміну на 88-й хвилині. У компенсований час українець заробив попередження.
"Аталанта" перемогла у гостях "Рому" з рахунком 1:0 завдяки голу Джорджо Скальвіні на 35-й хвилині. Бергамці набрали 17 очок та ділять лідерство з "Наполі", який переграв "Мілан" 2:1 та випереджає команду Малиновського за додатковими показниками.
29-річний Руслан Малиновський у нинішньому сезоні зіграв за "Аталанту" 6 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.
Чемпіонат Італії
7-й тур
18 вересня
"Рома" - "Аталанта" 0:1
Гол: Скальвіні, 35
- 17 вересня Олександр Зінченко відібрав у Руслана Малиновського звання найдорожчого українського футболіста.
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