Малиновський кинувся на захист свого російського одноклубника з "Аталанти" Міранчука

Про це повідомляє Bergamo & Sport.

"Мій партнер по "Аталанті" Олексій Міранчук теж проти збройного втручання, навіть якщо я не маю права робити заяви від його імені. Я добре знаю, що в Росії тому, хто порушує цензуру своїми думками, загрожує до 30 років ув’язнення", - сказав Малиновський.

У розмові з Ruetir український футболіст заявив, що "ладнає та обіймається" з росіянином.

"Міранчук - відмінний хлопець, ми обіймаємося, ладнаємо. Він не приймає війну, але я не можу зробити заяву про нього. Якщо росіянин заговорить, йому загрожує в'язниця в його країні", - сказав Руслан Малиновський.

Разом з дружиною Руслан Малиновський влаштував в італійському Бергамо благодійний аукціон. На заході були присутні заступник мера Бергамо Серхіо Ґанді та консул України Сергій Плахотний.

Були продані футболки Ярмоленка, Мудрика, Матвієнка, Шапаренка, Караваєва, Миколенка, Пікфорда, Рішарлісона, Зінченка, Бернарду, Де Брюйне та Фернандінью.

Загалом Малиновські зібрали 42 171 євро.

21 травня стало відомо, що "Аталанта", за яку грає українець Руслан Малиновський, фінішувала у чемпіонаті Італії восьмою та не братиме участі в єврокубках у сезоні 2022/23.

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