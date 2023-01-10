Про це Малиновський написав у Instagram.

"Прийшов час залишити "Аталанту". Мені важко передати словами вдячність та гордість, яку я відчуваю, коли думаю про три з половиною роки, які я провів тут. Дякую клубу, моїм одноклубникам, тренерам. А особливо фанатам. Від щирого серця дякую всім, хто весь цей час стояв поруч і мандрував зі мною у цій подорожі. Я не кажу прощавай, я просто кажу залишаймося друзями. Назавжди", - написав Малиновський.

Пізніше він звернувся до вболівальників свого нового клубу - "Марселя".

"Я з честю носитиму футболку "Марселя". Пристрасть, повага, рішучість перемагати. Обіцяю завжди грати з душею. Зустрінемося на стадіоні", - анонсував Малиновський.

29-річний українець виступав за "Аталанту" з 2019 року. У нинішньому сезоні він зіграв за команду з Бергамо 19 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Також Малиновський грав за "Шахтар", "Зорю", "Севастополь" та бельгійський "Генк". Зіграв 51 матч та забив 7 голів за збірну України.

9 січня Руслан Малиновський перейшов з "Аталанти" до "Марселя".

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