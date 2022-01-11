Малиновський пояснив, чому Шевченка переслідують невдачі у "Дженоа"
Український футболіст "Аталанти" Руслан Малиновський заявив, що Андрію Шевченку буде складно втримати "Дженоа" у вищому дивізіоні чемпіонату Італії
Про це Малиновський заявив у етері "Футбол 1".
За його словами, "Дженоа" опинилася у складній ситуації через кадрові проблеми.
"Ми з ним на зв'язку розмовляли після гри. Але всі ми розуміємо, що непроста ситуація, багато травмованих, коронавірус. Він тільки прийшов у команду, він теж перехворів на коронавірус. Нелегко прийти в команду та поставити гру за один-два місяці. Те саме було зі збірною України – ми не з першого дня розуміли, що він хоче на полі", - сказав Малиновський.
Він додав, що генуезцям буде складно зберегти місце у Серії А.
"За виживання борються команди дуже високого рівня. "Дженоа" треба стрибнути вище за голову, щоб залишитися в Серії А", – зазначив Малиновський.
Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.
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10 січня у стало відомо, що Андрій Шевченко може достроково припинити свою роботу в італійській "Дженоа".
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