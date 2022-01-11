Малиновський пояснив, чому Шевченка переслідують невдачі у "Дженоа"

Про це Малиновський заявив у етері "Футбол 1".

За його словами, "Дженоа" опинилася у складній ситуації через кадрові проблеми.

"Ми з ним на зв'язку розмовляли після гри. Але всі ми розуміємо, що непроста ситуація, багато травмованих, коронавірус. Він тільки прийшов у команду, він теж перехворів на коронавірус. Нелегко прийти в команду та поставити гру за один-два місяці. Те саме було зі збірною України – ми не з першого дня розуміли, що він хоче на полі", - сказав Малиновський.

Він додав, що генуезцям буде складно зберегти місце у Серії А.

"За виживання борються команди дуже високого рівня. "Дженоа" треба стрибнути вище за голову, щоб залишитися в Серії А", – зазначив Малиновський.

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.

10 січня у стало відомо, що Андрій Шевченко може достроково припинити свою роботу в італійській "Дженоа".

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