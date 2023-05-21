Малиновський віддав перший асист за "Марсель"
Український півзахисник Руслан Малиновський відзначився першою результативною передачею за французький "Марсель"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 36-му турі французької Ліги 1 "Лілль" обіграв "Марсель". На 29-й хвилині Жонатан Клаус забив перший гол у матчі, асист на француза віддав Руслан Малиновський.
У другому таймі "Лілль" переломив гру. Джонатан Девід зрівняв рахунок з пенальті, а Жонатан Бамба вивів команду вперед. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь "Лілля".
Для Малиновського результативна дія у сьогоднішньому матчі - це перший асист за "Марсель". З моменту свого зимового трансферу українець зіграв 20 матчів і забив 2 м'ячі.
- У лютому стало відомо, що зарплата Малиновського у французькому "Марселі" складає 1,8 млн євро на рік.
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