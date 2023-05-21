Малиновський віддав перший асист за "Марсель"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 36-му турі французької Ліги 1 "Лілль" обіграв "Марсель". На 29-й хвилині Жонатан Клаус забив перший гол у матчі, асист на француза віддав Руслан Малиновський.

У другому таймі "Лілль" переломив гру. Джонатан Девід зрівняв рахунок з пенальті, а Жонатан Бамба вивів команду вперед. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь "Лілля".

Для Малиновського результативна дія у сьогоднішньому матчі - це перший асист за "Марсель". З моменту свого зимового трансферу українець зіграв 20 матчів і забив 2 м'ячі.