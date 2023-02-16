Стало відомо, скільки український футболіст Малиновський заробляє у "Марселі"
Зарплата українського півзахисника Руслана Малиновського у французькому "Марселі" складає 1,8 млн євро на рік
Про це повідомляє StatsOMP.
За даними французького видання, Малиновський заробляє у "Марселі" 150 тис. євро на місяць. Таким чином, зарплата хавбека збірної України зросла на 700 тис. євро. У попередньому клубі - італійській "Аталанті" - він отримував 1,1 млн євро за сезон.
Зазначається, що Руслан Малиновський займає лише 16-те місце за заробітками у "Марселі". Найбільше у французькому клубі отримує івуарійський захисник Ерік Баї - 5 млн євро на рік.
29-річний Руслан Малиновський зіграв за "Марсель" 8 матчів та забив 2 голи.
Інфографіка - statsomp.fr
- 8 лютого гол Малиновського приніс "Марселю" перемогу над ПСЖ у Кубку Франції.
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