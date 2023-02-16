Про це повідомляє StatsOMP.

За даними французького видання, Малиновський заробляє у "Марселі" 150 тис. євро на місяць. Таким чином, зарплата хавбека збірної України зросла на 700 тис. євро. У попередньому клубі - італійській "Аталанті" - він отримував 1,1 млн євро за сезон.

Зазначається, що Руслан Малиновський займає лише 16-те місце за заробітками у "Марселі". Найбільше у французькому клубі отримує івуарійський захисник Ерік Баї - 5 млн євро на рік.

29-річний Руслан Малиновський зіграв за "Марсель" 8 матчів та забив 2 голи.

Інфографіка - statsomp.fr