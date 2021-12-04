Малиновський забив супергол у ворота "Наполі" в чемпіонаті Італії
Український футболіст "Аталанти" Руслан Малиновський забив гол у матчі 16-го туру чемпіонату Італії проти "Наполі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Малиновський відкрив рахунок в Неаполі на 7-й хвилині неймовірним ударом зльоту з меж штрафного майданчика у дев'ятку. Для українця цей гол став четвертим у Серії А в нинішньому сезоні. Також на рахунку хавбека одна результативна передача.
"Наполі" відповів наприкінці першого тайму голом Петра Зелінського. Команди пішли на перерву за рахунку 1:1.
- Нагадаємо, 1 грудня у 15-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" програла "Мілану" з рахунком 0:3.
- Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко назвав причиною розгромної поразки від "Мілану" в чемпіонаті Італії вищий клас суперника.
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