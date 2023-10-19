"Мальовнича Україна": у Києві відкриють виставку живопису українських митців 2-ї половини ХХ століття
У Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва 20 жовтня презентують виставку живопису "Мальовнича Україна": на ній представлять твори українських митців 2-ї половини ХХ століття
Про це інформує пресслужба КМДА.
Зазначається, що серед представлених в експозиції понад 100 робіт будуть пейзажі, натюрморти, портрети та сюжетні композиції митців різних українських шкіл. Зокрема, можна буде побачити картини Василя Чегодара, Віктора Зарецького, Алли Горської, Миколи Глущенка, Юрія Хіміча та багатьох інших.
Картини репрезентують часовий проміжок від 1940-х до 1990-х років. Завдяки цьому, як розповідають у музеї, можна буде побачити, як на митців та їхні роботи впливали історичний та соціальні контексти, як трансформувалися стилі і мистецькі тенденції.
"Українське мистецтво минулого століття не існувало поза своїм часом, а живилося його болем і трагізмом, надихалося красою рідних серцю місць, шукало свободи самовираження. Тим цікавіше досліджувати та вивчати його нам сьогодні. У добірці, яку презентують у Музеї, ми зможемо побачити Україну очима непересічних живописців, дослідити їх персональні історії та упевнитися, яким розмаїтим було мистецтво на українських теренах", - розповіла генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова.
Виставка відкриється 20 жовтня і триватиме до 19 листопада. Відвідати її можна з середи по неділю (12:00-19:00).
- 20 жовтня у Державному музеї іграшки, що у Києві, відкриють виставку "Колекція на мітлі". На ній представлять зібрання відьом і потойбічних істот.
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