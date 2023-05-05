Маляр: армія РФ з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські війська намагаються взяти місто Бахмут до 9 травня, проте українські захисники не дають прорвати оборону
Про це інформує Ганна Маляр.
"Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня", - написала військова.
Повідомляється, що російська армія задля виконання задачі стягує ПВК Вагнера з інших напрямків. Водночас вагнерівців замінюють штурмові загони десантників РФ, які нині воюють на Бахмутському напрямку.
"Вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців", - наголосила заступниця міністра оборони України та додала, що наші бійці "не дають ворогу прорвати оборону."
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський 2 травня під час перебування на Бахмутському напрямку сказав про продовження ведення оборонної операції та стримування ворога на сході
- Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан вважає, що росіянам доведеться йти з-під Бахмута.
- Майор запасу Нацгвардії України, ветеран російсько-української війни, військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що на Бахмутському напрямку потужність ворожих атак потрохи слабшає.
- Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин написав листа керівництву міноборони РФ, у якому повідомив про намір вивести своїх найманців із Бахмута 10 травня.
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