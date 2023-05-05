Маляр: армія РФ з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня

Про це інформує Ганна Маляр.

"Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня", - написала військова.

Повідомляється, що російська армія задля виконання задачі стягує ПВК Вагнера з інших напрямків. Водночас вагнерівців замінюють штурмові загони десантників РФ, які нині воюють на Бахмутському напрямку.

"Вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців", - наголосила заступниця міністра оборони України та додала, що наші бійці "не дають ворогу прорвати оборону."