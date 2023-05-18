Маляр: На ТОТ загарбники створюють резерви з місцевих жителів за допомогою облав і затримань
Російські окупанти влаштовують облави та затримують місцевих мешканців для поповнення резерву своїх військ, які зазнають втрат на фронті
Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Ворог здійснює облави й затримання українців в окремих населених пунктах на тимчасово окупованій території нашої країни.
Маляр пояснює, що метою таких дій РФ є екстрене поповнення війська, зокрема передових підрозділів, які щоденно зазнають втрат.
"Під час облав усіх затриманих перевіряють на лояльність до окупаційного режиму, а чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, заарештовують, переважно за надуманими приводами. Заарештованих у такий спосіб відправляють як правило до спеціально обладнаних польових таборів, в яких вже перебувають завезені з російських в’язниць злочинці, які погодились брати участь у бойових діях", - розповідає заступниця міністра оборони.
Поблизу Рогового та Можняківки Луганської області є декілька таборів, куди прибувають нові партії в’язнів з Росії, переважно вбивць. Водночас додаються місцеві, яких затримали за незначні правопорушення.
У таборах перебуває понад 800 осіб, яким проводять інтенсивну бойову підготовку протягом місяця.
"До кінця травня очікується збільшення чисельності особового складу таборів з прибуттям ще двох партій в’язнів з Росії, засуджених переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю. Після проходження в’язнями курсу бойової підготовки, з ними буде укладено контракти, які передбачають обов’язкову участь у бойових діях на тимчасово окупованій території України", - пояснила Маляр.
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