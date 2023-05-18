Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Ворог здійснює облави й затримання українців в окремих населених пунктах на тимчасово окупованій території нашої країни.

Маляр пояснює, що метою таких дій РФ є екстрене поповнення війська, зокрема передових підрозділів, які щоденно зазнають втрат.

"Під час облав усіх затриманих перевіряють на лояльність до окупаційного режиму, а чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, заарештовують, переважно за надуманими приводами. Заарештованих у такий спосіб відправляють як правило до спеціально обладнаних польових таборів, в яких вже перебувають завезені з російських в’язниць злочинці, які погодились брати участь у бойових діях", - розповідає заступниця міністра оборони.

Поблизу Рогового та Можняківки Луганської області є декілька таборів, куди прибувають нові партії в’язнів з Росії, переважно вбивць. Водночас додаються місцеві, яких затримали за незначні правопорушення.

У таборах перебуває понад 800 осіб, яким проводять інтенсивну бойову підготовку протягом місяця.

"До кінця травня очікується збільшення чисельності особового складу таборів з прибуттям ще двох партій в’язнів з Росії, засуджених переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю. Після проходження в’язнями курсу бойової підготовки, з ними буде укладено контракти, які передбачають обов’язкову участь у бойових діях на тимчасово окупованій території України", - пояснила Маляр.