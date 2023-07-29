Маляр заявила про просування ЗСУ довкола Бахмута, на Бердянському і Маріупольському напрямках
Станом на вечір суботи, 29 липня, відомо про успіхи ЗСУ довкола Бахмута, а також на Бердянському і Маріупольському напрямках
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Ситуація на східному фронті
"Ми продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. Є певні просування. Північний фланг - тривають бої без зміни положень. На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби", - пише Маляр.
У самому місті Бахмут тривають обстріли з обох сторін. У Міноборони відзначили, що росіяни інтенсивно обстрілюють в тому числі з великокаліберних кулеметів, розгорнули систему спостереження.
"На Куп‘янському та Лиманському напрямках ворог поводиться активно. Сьогодні було декілька спроб наступати, але зазнав невдач та втрат", - йдеться у повідомленні.
Бої тривають на Авдіївському напрямку. Росіяни намагаються наступати, але без успіхів. Наші оборонці не залишають ворогу жодного шансу.
На Мар‘їнському напрямку РФ сьогодні збільшила штурмові дії із застосуванням техніки - танки, БМП. Але безрезультатно. ЗСУ відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал.
Ситуація на південному фронті
Сьогодні поступово, але впевнено ЗСУ просуваються на Бердянському і Маріупольському напрямку. По всіх напрямках наступу тривають бої.
"Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Але всі деталі - тоді, коли дозволить безпека операцій", - наголосила Ганна Маляр.
- Втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 245 220 солдатів. За добу 28 липня Збройні сили України знищили 6 бойових бронемашин та 11 артилерійських систем.
- Упродовж доби суботи, 29 липня, російська армія продовжувала робити спроби наступу на ключових напрямках фронту - там відбулося 24 бойових зіткнення.
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