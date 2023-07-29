Маляр заявила про просування ЗСУ довкола Бахмута, на Бердянському і Маріупольському напрямках

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Ситуація на східному фронті

"Ми продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. Є певні просування. Північний фланг - тривають бої без зміни положень. На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби", - пише Маляр.

У самому місті Бахмут тривають обстріли з обох сторін. У Міноборони відзначили, що росіяни інтенсивно обстрілюють в тому числі з великокаліберних кулеметів, розгорнули систему спостереження.

"На Куп‘янському та Лиманському напрямках ворог поводиться активно. Сьогодні було декілька спроб наступати, але зазнав невдач та втрат", - йдеться у повідомленні.

Бої тривають на Авдіївському напрямку. Росіяни намагаються наступати, але без успіхів. Наші оборонці не залишають ворогу жодного шансу.

На Мар‘їнському напрямку РФ сьогодні збільшила штурмові дії із застосуванням техніки - танки, БМП. Але безрезультатно. ЗСУ відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал.

Ситуація на південному фронті

Сьогодні поступово, але впевнено ЗСУ просуваються на Бердянському і Маріупольському напрямку. По всіх напрямках наступу тривають бої.

"Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Але всі деталі - тоді, коли дозволить безпека операцій", - наголосила Ганна Маляр.