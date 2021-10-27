"Мамо, а куди ми тікаємо? У Моршин": соцмережі відреагували мемами на експеримент із вакцинації на Львівщині
У місті Моршин, яке навесні взяло участь в експерименті МОЗ з масової вакцинації, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації. Соцмережі відреагували на таку новину мемами
Еспресо.TV зібрало підбірку мемів про провакциноване місто.
У квітні 2021 року в Моршині на Львівщині провели експеримент — пілотний проєкт з масової вакцинації населення проти коронавірусної хвороби. Нині майже 75% жителів (там проживають близько 6 тис. людей) міста отримали щеплення проти COVID-19.
Користувачі соцмереж назвали цю масову вакцинацію "моршинським дивом" і заповнили Мережу мемами.
- Нагадаємо, місто Моршин, що на Львівщині, яке навесні взяло участь в експерименті з масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації, повідомив мер міста Руслан Ільницький.
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