"Мамо, а куди ми тікаємо? У Моршин": соцмережі відреагували мемами на експеримент із вакцинації на Львівщині

Еспресо.TV зібрало підбірку мемів про провакциноване місто.

У квітні 2021 року в Моршині на Львівщині провели експеримент — пілотний проєкт з масової вакцинації населення проти коронавірусної хвороби. Нині майже 75% жителів (там проживають близько 6 тис. людей) міста отримали щеплення проти COVID-19.

Користувачі соцмереж назвали цю масову вакцинацію "моршинським дивом" і заповнили Мережу мемами.









Нагадаємо, місто Моршин, що на Львівщині, яке навесні взяло участь в експерименті з масової вакцинації для вироблення колективного імунітету, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації, повідомив мер міста Руслан Ільницький.



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