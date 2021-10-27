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Головна Суспільство "Мамо, а куди ми тікаємо? У Моршин": соцмережі відреагували мемами на експеримент із вакцинації на Львівщині

"Мамо, а куди ми тікаємо? У Моршин": соцмережі відреагували мемами на експеримент із вакцинації на Львівщині

27 жовтня, 2021 середа
18:36
Суспільство Моршин

У місті Моршин, яке навесні взяло участь в експерименті МОЗ з масової вакцинації, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації. Соцмережі відреагували на таку новину мемами

Еспресо.TV зібрало підбірку мемів про провакциноване місто.

У квітні 2021 року в Моршині на Львівщині провели експеримент — пілотний проєкт з масової вакцинації населення проти коронавірусної хвороби. Нині майже 75% жителів (там проживають близько 6 тис. людей) міста отримали щеплення проти COVID-19.

Користувачі соцмереж назвали цю масову вакцинацію "моршинським дивом" і заповнили Мережу мемами.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


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