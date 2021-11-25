"Ман Сіті", "Реал", ПСЖ і компанія: які команди вже гарантували собі місце в 1/8 фіналу ЛЧ
Після 5-ти матчів групового раунду Ліги чемпіонів відомо імена вже 11 команд, які вийшли в плей-офф
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Достроково місця в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів собі забронювали англійські "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" і "Челсі", італійські "Ювентус" та "Інтер", мадридський "Реал", мюнхенська "Баварія", французький ПСЖ, лісабонський "Спортінг" і амстердамський "Аякс".
У Лізі Європи зіграють команди, які не кваліфікувались в плей-офф ЛЧ, а посіли треті місця у своїх квартетах. Серед таких клубів вже точно молдавський "Шериф" і пітерський "Зеніт".
А от українські команди "Динамо" та "Шахтар" потрапили у неприємний список клубів, які гарантовано завершать груповий раунд ЛЧ на четвертих позиціях. Серед них також турецький "Бешикташ" і шведський "Мальме".
- 24 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв міланському "Інтеру".
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