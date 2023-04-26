"Ман Сіті" розгромив "Арсенал" у визначному матчі за чемпіонство АПЛ
У 33-му турі Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" впевнено переміг "Арсенал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогоднішній матч пройшов на арені "Етіхад Стедіум". У домашніх стінах "Манчестер Сіті" розбив "Арсенал" з рахунком 4:1. Дубль оформив Кевін Де Брюйне, ще один гол головою у першому таймі забив Джон Стоунс.
На 86-й хвилині центрбек "Арсенала" Роб Холдінг відновив надію для фанів "канонірів", але було вже занадто пізно.
На 95-й хвилині норвезький бомбардир Ерлінг Холанд поставив крапку у матчі.
Українець Олександр Зінченко відіграв за "Арсенал" весь матч.
Сьогоднішній матч є визначальним у боротьбі за чемпіонство АПЛ. Адже зараз у турнірній таблиці АПЛ команди йдуть пліч-о-пліч. "Арсенал" займає першу позицію з відривом у 2 бали, але зіграли на 2 матчі більше ніж "Манчестер Сіті".
Англійська Прем'єр-ліга
33-й тур
26 квітня
"Манчестер Сіті" - "Арсенал" 4:1
Голи: Де Брюйне, 7, 54, Стоунс, 45+1, Холанд, 90+5 - Холдінг, 86
- У 33-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" поступився "Брентфторду". Михайло Мудрик відіграв весь другий тайм.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.36
Купівля 37.36Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.85Продаж 41.79
- Актуальне
- Важливе