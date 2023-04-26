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"Ман Сіті" розгромив "Арсенал" у визначному матчі за чемпіонство АПЛ

26 квітня, 2023 середа
23:59
Спорт Олександр Зінченко, "Арсенал" - "Манчестер Сіті", чемпіонат Англії, АПЛ

У 33-му турі Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" впевнено переміг "Арсенал"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогоднішній матч пройшов на арені "Етіхад Стедіум". У домашніх стінах "Манчестер Сіті" розбив "Арсенал" з рахунком 4:1. Дубль оформив Кевін Де Брюйне, ще один гол головою у першому таймі забив Джон Стоунс.

На 86-й хвилині центрбек "Арсенала" Роб Холдінг відновив надію для фанів "канонірів", але було вже занадто пізно.

На 95-й хвилині норвезький бомбардир Ерлінг Холанд поставив крапку у матчі.

Українець Олександр Зінченко відіграв за "Арсенал" весь матч.

Сьогоднішній матч є визначальним у боротьбі за чемпіонство АПЛ. Адже зараз у турнірній таблиці АПЛ команди йдуть пліч-о-пліч. "Арсенал" займає першу позицію з відривом у 2 бали, але зіграли на 2 матчі більше ніж "Манчестер Сіті".

Англійська Прем'єр-ліга

33-й тур

26 квітня

"Манчестер Сіті" - "Арсенал" 4:1

Голи: Де Брюйне, 7, 54, Стоунс, 45+1, Холанд, 90+5  - Холдінг, 86

  • У 33-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" поступився "Брентфторду". Михайло Мудрик відіграв весь другий тайм.
футбол
Англія
Манчестер Сіті
Олександр Зінченко
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