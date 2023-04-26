Мудрик не врятував "Челсі" від поразки "Брентфорду" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою "Челсі" з рахунком 0:2. За "Бренфторд" голами відзначились Бріан Мбемо та Сезар Аспілікуета, який забив у власні ворота.

Українець Михайло Мудрик з'явився на полі у другому таймі. Вінгер створив для "Челсі" декілька гострих моментів та виглядав, чи не найкреативнішим гравцем лондонців, але врятувати команду від поразки не зміг.

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" займає 11 позицію, до зони вильоту лише 10 очок, а залишилось зіграти ще 5 матчів.

"Брентфорд" займає 9 позицію і відстає від єврокубкової зони на 6 очок.

Англійська Прем'єр-ліга

33-й тур

26 квітня

"Челсі" - "Брентфорд" 0:2

Голи: Аспілікуета, 17 (авт.), Мбемо, 78