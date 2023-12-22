"Ман Сіті" розгромив "Флуміненсе" у фіналі клубного ЧС з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 4:0. Дубль у ворота бразильців оформив Хуліан Альверес, ще один м'яч забив Філ Фоден, а гравець "Флуміненсе" Ніно відзначився автоголом.

Головний тренер "Ман Сіті" Пеп Гвардіола став першим тренером в історії, що взяв чотири клубні ЧС у своїй кар'єрі. Іспанець виграв трофей у 2009, 2011, 2013 та 2023 роках.

Фінал клубного ЧС

22 грудня

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Флуміненсе" 4:0

Голи: Альварес, 1, 88, Ніно, 27 (авт.), Фоден, 72