"Ман Сіті" та "Реал" повторили рекорд Ліги чемпіонів

Про це повідомяє OptaJoe.



Матч "Манчестер Сіті" - "Реал" закінчився перемогою господарів з рахунком 4:3. Команди зуміли повторити рекорд за найбільшою кількістю забитих м’ячів у півфіналах ЛЧ.



Раніше лише у двох півфінальних матчах в історії ЛЧ команди забивали 7 голів. Мова йде про зустрічі "Аякс" - "Баварія" у 1995 році і "Ліверпуль" – "Рома" (5:2) у 2018-му.



Матч-відповідь "Реал" - "Ман Сіті" відбудеться 4 травня у столиці Іспанії Мадриді.

27 квітня у першому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" переміг іспанський "Реал".

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