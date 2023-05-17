"Ман Сіті" знищив "Реал" та вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився розгромною перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 4:0. Дубль у зустрічі оформив Бернарду Сілва, а автоголом відзначився центрбек "Реалу" Едер Мілітао.

На 92-й хвилині четвертий гол у ворота "Реала" забив Хуліан Альварес, який декілька хвилин перед цим замінив Ерлінга Холанда.

Перша зустріч команд закінчилась внічию 1:1.

У фіналі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" зіграє 10 червня з італійським "Інтером", який пройшов "Мілан".

Фінальний матч відбудеться у Стамбулі.

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. 2-й матч

17 травня

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Реал" (Іспанія) 4:0

Голи: Бернарду Сілва, 23, 37, Мілітао (авт.), 76, Альварес, 90+2

Перший матч - 1:1