"Ман Сіті" знищив "Реал" та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
У повторному матчі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" виявився кращим за мадридський "Реал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився розгромною перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 4:0. Дубль у зустрічі оформив Бернарду Сілва, а автоголом відзначився центрбек "Реалу" Едер Мілітао.
На 92-й хвилині четвертий гол у ворота "Реала" забив Хуліан Альварес, який декілька хвилин перед цим замінив Ерлінга Холанда.
Перша зустріч команд закінчилась внічию 1:1.
У фіналі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" зіграє 10 червня з італійським "Інтером", який пройшов "Мілан".
Фінальний матч відбудеться у Стамбулі.
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. 2-й матч
17 травня
"Манчестер Сіті" (Англія) - "Реал" (Іспанія) 4:0
Голи: Бернарду Сілва, 23, 37, Мілітао (авт.), 76, Альварес, 90+2
Перший матч - 1:1
- 16 травня у повторному матчі півфіналу Ліги чемпіонів італійський "Інтер" виявився кращим за "Мілан".
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