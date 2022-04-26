"Манчестер Сіті" - "Реал": де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів
У вівторок, 26 квітня, відбудеться перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між англійським "Манчестер Сіті" та іспанським "Реалом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра пройде у Манчестері на стадіоні "Сіті оф Манчестер" та розпочнеться о 22:00. В Україні наживо матч покаже Megogo.
У чвертьфіналі "Ман Сіті" здолав іспанський "Атлетико" - 1:0; 0:0. "Реал" переграв англійський "Челсі" - 3:1; 2:3.
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. Перший матч
"Манчестер Сіті" (Англія) - "Реал" (Іспанія)
26 квітня, 22:00
Манчестер, стадіон "Сіті оф Манчестер"
Пряма трансляція на Megogo
- 13 квітня стало відомо, що у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів зіграють "Реал", "Ліверпуль", "Вільярреал" і "Манчестер Сіті".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.91
Купівля 30.91Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.04Продаж 34.43
- Актуальне
- Важливе