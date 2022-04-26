"Манчестер Сіті" - "Реал": де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра пройде у Манчестері на стадіоні "Сіті оф Манчестер" та розпочнеться о 22:00. В Україні наживо матч покаже Megogo.

У чвертьфіналі "Ман Сіті" здолав іспанський "Атлетико" - 1:0; 0:0. "Реал" переграв англійський "Челсі" - 3:1; 2:3.

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. Перший матч

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Реал" (Іспанія)

26 квітня, 22:00

Манчестер, стадіон "Сіті оф Манчестер"

Пряма трансляція на Megogo



13 квітня стало відомо, що у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів зіграють "Реал", "Ліверпуль", "Вільярреал" і "Манчестер Сіті".

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