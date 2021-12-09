"Манчестер Сіті" вирішив продовжити контракт з головним конкурентом українця Зінченка

Про це у Twitter повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо.



За інформацією джерела, у "Манчестер Сіті" вважають Жоау Кансело ключовим гравцем і хочуть запропонувати йому новий, більш покращений контракт.



Керівництво "Сіті" розпочне переговори з 27-річним португальцем у 2022 році. Чинний контракт Кансело з клубом розрахована до літа 2025 року.



Жоау Кансело перейшов у "Манчестер Сіті" з "Ювентуса" за 65 млн євро. На рахунку португальця 22 матчі, 2 голи і 6 асистів у цьому сезоні за англійський клуб.

У цьому сезоні Олександр Зінченко зіграв в АПЛ лише 3 матчі, українець провів на полі тільки 145 хвилин. В універсального футболіста була травма, а після цього він програв конкуренцію Жоау Канселу.

26 листопада англійський "Ньюкасл" зацікавився у трансфері українського футболіста "Ман Сіті" Олександра Зінченка.

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