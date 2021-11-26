Найбагатший футбольний клуб світу вирішив орендувати українця Зінченка
Англійський "Ньюкасл" зацікавився у трансфері українського футболіста "Ман Сіті" Олександра Зінченка
Про це повідомляє Daily Mail.
За інформацією джерела, "Ньюкасл" розглядають можливість оренди 24-річного Олександра Зінченка вже у січні. Невдовзі боси "сорок" розпочнуть переговори з представниками "Манчестер Сіті".
У цьому сезоні Олександр Зінченко зіграв в АПЛ лише 2 матчі, українець провів на полі тільки 56 хвилин. В універсального футболіста була травма, а після цього він програв конкуренцію Жоау Канселу.
Цієї осені "Ньюкасл" купив Державний фонд Саудівської Аравії, який є найбагатшим приватним інвестиційним фондом світу. Їхні активи складають понад 240 млрд фунтів. Купівля англійського клубу обійшлася їм у 300 млн фунтів.
- 18 листопада футболіст збірної України Олександр Зінченко заявив, що чекає надзвичайно важких матчів у плей-офф чемпіонату світу-2022.
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