ЧС-2022: Зінченко розповів, чого чекати від виступу збірної України у плей-офф відбору

Про це Зінченко сказав у інтерв'ю каналу vZbirna в YouTube.

За словами гравця англійського "Манчестер Сіті", він сподівається, що збірна України зіграє обидва стикові матчі - півфінальний та фінальний.

"Ми лише на півдорозі, навесні на нас чекають неймовірно важкі матчі плей-офф відбору. Готуватимемося, щоб виконати нашу мрію поїхати на чемпіонат світу. Сподіватимемося, що у нас буде два матчі у плей-офф. Дивитимемося жеребкування і сподіватимемося, що нам дістанеться… там не залишилося прохідних суперників", — констатував Зінченко.

Збірна України у кваліфікації ЧС-2022 фінішувала у групі D на другому місці. Першими суперниками команди Петракова у плей-офф можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада, стикові матчі - 24, 25 та 28, 29 березня 2022 року.

Команди будуть розбиті на три квартети, у яких відбудуться півфінали та фінали, переможці яких здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022.



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