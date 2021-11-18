ЧС-2022: Зінченко розповів, чого чекати від виступу збірної України у плей-офф відбору
Футболіст збірної України Олександр Зінченко заявив, що чекає надзвичайно важких матчів у плей-офф чемпіонату світу-2022
Про це Зінченко сказав у інтерв'ю каналу vZbirna в YouTube.
За словами гравця англійського "Манчестер Сіті", він сподівається, що збірна України зіграє обидва стикові матчі - півфінальний та фінальний.
"Ми лише на півдорозі, навесні на нас чекають неймовірно важкі матчі плей-офф відбору. Готуватимемося, щоб виконати нашу мрію поїхати на чемпіонат світу. Сподіватимемося, що у нас буде два матчі у плей-офф. Дивитимемося жеребкування і сподіватимемося, що нам дістанеться… там не залишилося прохідних суперників", — констатував Зінченко.
Збірна України у кваліфікації ЧС-2022 фінішувала у групі D на другому місці. Першими суперниками команди Петракова у плей-офф можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада, стикові матчі - 24, 25 та 28, 29 березня 2022 року.
Команди будуть розбиті на три квартети, у яких відбудуться півфінали та фінали, переможці яких здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022.
- Нагадаємо, 16 листопада збірна України на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла до плей-офф відбору ЧС-2022.
- Олександр Петраков заявив, що наша команда переможе будь-якого суперника у стикових матчах та вийде до фінальної частини чемпіонату світу.
- 17 листопада УАФ призначила Олександра Петракова повноправним головним тренером збірної України.
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