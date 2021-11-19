"Манчестер Сіті" втратив ключового футболіста за 100 млн євро через коронавірус

Про це повідомляє Manchester Evening News.



Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола сподівається, що Де Брюйне легко перенесе хворобу, адже він є вакцинованим.



"Ми дізналися про це кілька днів тому. Тут треба бути обережним, від коронавірусу вмирають. Забудьте про ігровий ритм та форму, йому потрібно відновлюватися. Де Брюйне був вакцинований, тому сподіваюся, все буде в порядку. Нас не турбує те, що він випав із обойми. Ми переживаємо за його здоров'я", - сказав Гвардіола.



У неділю, 21 листопада, "Манчестер Сіті" у 12-му турі АПЛ прийме "Евертон".



На рахунку Кевіна Де Брюйне 14 матчів, 3 голи і 1 асист у цьому сезоні. Футболіст "Манчестер Сіті" коштує 100 млн євро і вважається одним з найкращих у світі.

Нагадаємо, 6 листопада у 11-му турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" переміг "Манчестер Юнайтед".