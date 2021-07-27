"Манчестер Юнайтед" домовився про трансфер найдорожчого футболіста "Реалу"

Про це повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо у Twitter.



Трансфер Варана коштуватиме "Манчестер Юнайтед" 50 млн євро. У майбутньому "Реал" може отримати різноманітні бонуси - все залежатиме від успіхів центрбека на "Туманному Альбіоні".



Медогляд Рафаеля Варана запланований на завтра. Після цього про трансфер оголосять офіційно.

Контракт Варана з "Реалом" чинний до літа 2022 року. Француз виступає за "Реал" з 2011-го. У минулому сезоні центрбек провів 41 матчів у всіх турнірах і забив 2 м'ячі. Орієнтована трансферна вартість захисника складає 70 млн євро - найбільший показник у команді.