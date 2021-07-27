"Манчестер Юнайтед" домовився про трансфер найдорожчого футболіста "Реалу"
"Манчестер Юнайтед" і мадридський "Реал" домовились про трансфер французького захисника Рафаеля Варана
Про це повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо у Twitter.
Трансфер Варана коштуватиме "Манчестер Юнайтед" 50 млн євро. У майбутньому "Реал" може отримати різноманітні бонуси - все залежатиме від успіхів центрбека на "Туманному Альбіоні".
Медогляд Рафаеля Варана запланований на завтра. Після цього про трансфер оголосять офіційно.
Контракт Варана з "Реалом" чинний до літа 2022 року. Француз виступає за "Реал" з 2011-го. У минулому сезоні центрбек провів 41 матчів у всіх турнірах і забив 2 м'ячі. Орієнтована трансферна вартість захисника складає 70 млн євро - найбільший показник у команді.
У 2018 році Рафаель Варан тріумфував на чемпіонаті світу з футболу.
- У 2019 році "Реал" вимагав за Варана 500 млн євро.
- 9 лютого стало відомо, що Варан може змінити команду під час літнього трансферного вікна
- 11 лютого повідомлялось, що "Реал" готовий продати Варана за 50 млн євро.
- 8 липня колишній капітан "Реалу" Серхіо Рамос підписав контракт з французьким ПСЖ.
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