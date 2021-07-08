ПСЖ оголосив про перехід екскапітана "Реалу"
Колишній капітан іспанського "Реалу" Серхіо Рамос підписав контракт з французьким ПСЖ
Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ.
Серхіо Рамос підписав контракт з ПСЖ до 2023 року. Захисник перейшов до паризького клубу на правах вільного агента.
35-річний футболіст залишив "Реал" після завершення минулого сезону, оскільки не домовився з мадридцями про новий контракт.
Рамос виступав за "Реал" з 2005 року. Із мадридцями захисник п'ять разів став чемпіоном Іспанії, здобув два Кубки і чотири Суперкубки країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів, став триразовим володарем Суперкубка УЄФА і чотириразовим переможцем клубного чемпіонату світу.
Разом зі збірною Іспанії двічі вигравав Чемпіонат Європи (2008, 2012) і чемпіонат світу (2010).
-
Нагадаємо, 16 червня "Реал" оголосив, що Серхіо Рамос залишає команду.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.38
-
EUR
Купівля 32.01Продаж 32.42
- Актуальне
- Важливе