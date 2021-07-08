ПСЖ оголосив про перехід екскапітана "Реалу"

Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

Серхіо Рамос підписав контракт з ПСЖ до 2023 року. Захисник перейшов до паризького клубу на правах вільного агента.

35-річний футболіст залишив "Реал" після завершення минулого сезону, оскільки не домовився з мадридцями про новий контракт.

Рамос виступав за "Реал" з 2005 року. Із мадридцями захисник п'ять разів став чемпіоном Іспанії, здобув два Кубки і чотири Суперкубки країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів, став триразовим володарем Суперкубка УЄФА і чотириразовим переможцем клубного чемпіонату світу.

Разом зі збірною Іспанії двічі вигравав Чемпіонат Європи (2008, 2012) і чемпіонат світу (2010).

Нагадаємо, 16 червня "Реал" оголосив, що Серхіо Рамос залишає команду.

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