"Манчестер Юнайтед" втратив перемогу над "Тоттенгемом" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 2:2, хоча до 56-ї хвилини гравці "Манчестер Юнайтед" вели в рахунку з перевагою у два м'ячі, забили Джейдон Санчо та Маркус Рашфорд.

"Тоттенгем" від поразки врятували забиті м'ячі Сон Хин Міна та Педро Порро.

У турнірній таблиці АПЛ МЮ займає четверту позицію і має перевагу у вигляді 6 балів над "Тоттенгемом", який йде п'ятим. У "Манчестер Юнайтед" також 2 матчі у запасі.

Англійська Прем'єр-ліга

33-й тур

27 квітня

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед" 2:2

Голи: Порро, 56, Сон, 79 - Санчо, 7, Рашфорд, 44