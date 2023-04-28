"Манчестер Юнайтед" втратив перемогу над "Тоттенгемом" в АПЛ
У 33-му турі Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" зіграв внічию проти "Тоттенгема"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 2:2, хоча до 56-ї хвилини гравці "Манчестер Юнайтед" вели в рахунку з перевагою у два м'ячі, забили Джейдон Санчо та Маркус Рашфорд.
"Тоттенгем" від поразки врятували забиті м'ячі Сон Хин Міна та Педро Порро.
У турнірній таблиці АПЛ МЮ займає четверту позицію і має перевагу у вигляді 6 балів над "Тоттенгемом", який йде п'ятим. У "Манчестер Юнайтед" також 2 матчі у запасі.
Англійська Прем'єр-ліга
33-й тур
27 квітня
"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед" 2:2
Голи: Порро, 56, Сон, 79 - Санчо, 7, Рашфорд, 44
- У 33-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" поступився "Брентфторду". Михайло Мудрик відіграв весь другий тайм.
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