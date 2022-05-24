Маневр дипломатичного фіналу цієї війни — це можливість дати Кремлю перепочинок, — дипломат Безсмертний
Дипломат Роман Безсмертний переконаний, що перемовин з РФ не може бути. Росія повинна або переродитись на цивілізовану державу, або будь-який маневр спровокує відродження Кремля
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Роки, десятиліття мого досвіду переговорів з російським естеблішментом говорять про одне – їм вірити не можна. У цієї країни немає необхідної когорти людей, яка б могла забезпечити через роки виконання тих зовнішньополітичних, внутрішньополітичних зобов’язань", – наголосив Безсмертний.
Дипломат додав, що будь-який маневр, який дозволить відродитись Кремлю, спровокує подальше насильство РФ на іншими країнами світу.
"Або Росія стане цивілізованою цивілізацію, конфедерацією, це, власне, визначать народи, які її населяють, або будь-який маневр – це маневр, що дозволить Кремлю відродитись, спочатку ґвалтувати ці свої народи, а потім інші країни та держави світу", – сказав він.
- Переговори між Україною та Росією призупинено, - Подоляк
-
Перемога буде кривава, вона точно буде у бою, але кінцівка буде в дипломатії, - Зеленський
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.56
Купівля 34.56Продаж 36.3
-
EUR
Купівля 36.32Продаж 38.43
- Актуальне
- Важливе