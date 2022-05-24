Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Роки, десятиліття мого досвіду переговорів з російським естеблішментом говорять про одне – їм вірити не можна. У цієї країни немає необхідної когорти людей, яка б могла забезпечити через роки виконання тих зовнішньополітичних, внутрішньополітичних зобов’язань", – наголосив Безсмертний.



Дипломат додав, що будь-який маневр, який дозволить відродитись Кремлю, спровокує подальше насильство РФ на іншими країнами світу.



"Або Росія стане цивілізованою цивілізацію, конфедерацією, це, власне, визначать народи, які її населяють, або будь-який маневр – це маневр, що дозволить Кремлю відродитись, спочатку ґвалтувати ці свої народи, а потім інші країни та держави світу", – сказав він.

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