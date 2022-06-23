Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"США не зможуть закрити всі потреби газу в ЄС, але посприяти зможуть. ЄС активно зайнявся питанням перегляду рішень щодо закриття низки вугільних електростанцій. В різних країнах прийнято рішення пригальмувати й запустити вугільні енергоблоки, які були вже вимкнуті й не використовувалися. Нідерланди планували в цьому році закрити видобуток газу на легендарному родовищі Гронінген (газове родовище в Нідерландах, - ред.), завдяки якому Європа шість десятків років отримувала газ. Зараз обговорюється питання ще відтягнути закриття, щоб зменшити обсяги імпорту газу. Дії Росії, маніпуляції з газопроводом "Північний потік -1" призведуть до зворотного ефекту - прискорення процесу дерусифікації газового імпорту ЄС і зменшення використання газу в цілому, - наголосив Гончар.

Також експерт зауважив, що голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

"Це сигнал для урядів країн ЄС, що потрібно вдаватися до екстраординарних заходів", - підкреслив Гончар.