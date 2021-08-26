Марихуана, гральний бізнес і земля: ЦВК зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Комісія зареєструвала 5 ініціативних груп референдуму за народною ініціативою, які були утворені на зборах громадян в смт Комишуваха та смт Кушугум, у смт Михайлівка, а також у селі Преображенка та у місті Токмак Пологівського району.



Групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на референдум таких питань:

“Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні?”

“Чи підтримуєте Ви приватизацію шляхом продажу об’єктів великої приватизації в Україні?”

“Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?”

“Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?”

“Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?”

ЦВК встановила строк збору підписів під цими ініціативами: до 24 листопада.