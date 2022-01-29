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Головна Кримінал Марихуана, солі, амфетаміни. У 4 областях викрили групи наркоділків

Марихуана, солі, амфетаміни. У 4 областях викрили групи наркоділків

29 січня, 2022 субота
13:22
Кримінал

Правоохоронці Донецької, Житомирської, Київської та Кіровоградської областей встановили та припинили діяльність кількох злочинних груп, учасники яких займалися виготовленням, пересиланням та збутом наркотиків. Одного з фігурантів затримано на спробі підкупу поліцейського заради непритягнення до відповідальності за кримінальний бізнес

Про це сьогодні, 29 січня 2022 року, заявили у Національній поліції України.

Перша група вирощувала канабіс, переробляла та розповсюджувала марихуану на території столиці та Київщини - таку інформацію встановили працівники Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) Нацполіції. Під процесуальним керівництвом обласної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Причетними до протиправних дій виявились двоє мешканців Києва - 40-річний судимий за розбій чоловік та його 46-річна співмешканка, а також двоє жителів Бориспільського району Київщини - 63-річний чоловік і  53-річна жінка. За місцем проживання найстаршого з фігурантів зловмисники обладнали теплицю, де вирощували коноплі. Урожай сушили, подрібнювали, фасували та збували готовий наркотовар.  

Оперативники ДВБ спільно зі слідчими та спецпризначенцями ГУНП у Київській області провели санкціоновані обшуки в учасників злочинної групи. Вилучено кілька кілограмів марихуани, насіння конопель, різну зброю з набоями без дозвільних документів, а також реактивну протитанкову гранату зі знищеним серійним номером. Речові докази направлено на проведення експертизи, за результатами якої буде надано остаточну правову кваліфікацію діям фігурантів та оголошено про підозру. 

У сусідньому регіоні, на Житомирщині, працівники внутрішньої безпеки НПУ та слідчого управління поліції області викрили організовану групу, яка промишляла оборудками з амфетаміном. 30-річний раніше судимий мешканець Житомира залучив до кримінального бізнесу 26-річну знайому, довіривши їй роль розповсюджувача товару серед молоді. 32-річний житомирянин займався постачанням прекурсорів, замовляючи в Інтернет-мережі, та доставкою їх 33-річному "колезі", який готував наркопродукцію до вжитку. 

З метою конспірації приміщень для виробництва психотропної речовини спільники облаштовували їх на території приватних домоволодінь чи гаражів, постійно змінюючи адреси лабораторій. Товар збували клієнтам оптовими та роздрібними партіями.

Правоохоронці провели оперативні закупки в учасників ОЗГ. Експертиза підтвердила, що придбана речовина - амфетамін. Тож після виготовлення чергової партії наркотику, зловмисників затримали на гарячому. У фігурантів вилучено прекурсори, обладнання, ваги, готівку та чималу кількість готової до вжитку психотропної речовини. 

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури одному учасникові злочинної групи слідчі поліції вручили підозру за пересилання прекурсорів та збут наркотиків, трьом іншим також інкриміновано пересилання прекурсорів, виготовлення, зберігання і збут наркотиків та утримання лабораторії у складі організованої злочинної групи. Головний фігурант наразі в слідчому ізоляторі, його спільники - під домашнім арештом. 

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Збут амфетаміну, PVP-солей та марихуани групою осіб на території Донеччини задокументували оперативники ДВБ та слідчі поліції області. Як встановили правоохоронці, 20-річний мешканець Вугледара замовляв великі партії наркотиків через телеграм-канали, отримував їх поштовим зв’язком та постачав своєму 37-річному  спільникові. Наркотовар поплічники фасували на дози та збували наркозалежним шляхом закладок, через соцмережі та з рук в руки. За тиждень злочинного промислу дилери розповсюджували 1-1,5 кг амфетаміну та солей. 

Працівники внутрішньої безпеки, управління карного розшуку, слідчі та бійці КОРДу за місцем проживання фігурантів провели обшуки. За результатами заходів вилучено майже 300 згортків з наркотиками, кущі конопель, 1700 доларів, майже 62 000 гривень, банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони, оргтехніку та пістолети з набоями.

Спільників затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. За керівництва Донецької обласної прокуратури їм оголошено про підозру за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України. Прокуратура клопотала в суді взяти організатора злочинного бізнесу під варту з можливістю внесення застави у розмірі 2 200 000 гривень. Однак суд виніс рішення: альтернатива арешту в 200 000 гривень. У його поплічника є можливість уникнути варти, сплативши 125 000 гривень застави.

Збагатитися на продажі наркотиків мав намір і 38-річний житель Волноваського району Донеччини. Щоб робити це без перешкод, зловмисник вирішив "налагодити зв’язки" з правоохоронцями. Звернувся до старшого оперуповноваженого карного розшуку поліції Волновахи і пообіцяв надавати щомісячну данину - 10 000 гривень. За хабарі просив поліцейського не втручатися у наркобізнес і завчасно попереджати про оперативні заходи правоохоронців.

Оперативник попередив відразу, щоправда - Управління внутрішньої безпеки Нацполіції. Тож за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі (ч.1 ст.369 КК України) та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків (ч.1 ст.309 КК України) слідчі поліції вручили чоловікові підозру. Крім того, під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено і вилучено марихуану.  

Троє мешканців Кіровоградщини теж потрапили в поле зору внутрішньої безпеки Нацполіції. 35-річний житель міста Долинська систематично постачав амфетамін та марихуану 41-річному мешканцю одного із сіл Кіровоградського району, який фасував товар та передавав 31-річному подільникові для реалізації наркозалежним. Збували наркотики із гаражного приміщення, один чек коштував 300 гривень, а зіп-пакет вагою 2,5 грами - 2 500 гривень. 

Спільно зі слідчими та поліцією особливого призначення проведено санкціоновані обшуки, вилучено амфетамін, врожай конопель, марихуану, гроші, пістолет та рушницю. Фігурантам оголошено про підозру за зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
 


У тому ж регіоні працівники центрального апарату ДВБ та Головного слідчого управління Нацполіції восени минулого року затримали учасників наркосиндикату, які збували наркотики у великих розмірах. 56-річний раніше судимий організатор та його шестеро спільників щодня постачали наркозалежним Кропивницького майже сотню доз різного наркотовару. 

На обшуках правоохоронці вилучили амфетамін, прекурсори, автомобілі та 240 000 гривень готівки. Шести фігурантам слідчі поліції вручили підозри за створення та участь у злочинній організації та збут наркотиків цим угрупованням.

Наразі зібрано докази та оголошено про підозру сьомому учасникові викритої групи - 46-річному співорганізаторові. Чоловікові інкримінується пересилання прекурсорів, утримання нарколабораторії, незаконне поводження зі зброєю та участь у злочинній організації. 

На теперішній час у всіх кримінальних провадженнях триває досудове розслідування: вивчаються докази, очікуються результати експертиз, встановлюються можливі спільники. За збут наркотиків законодавством передбачено покарання - позбавлення волі на строк до 10 років, а за збут у складі ОЗГ - до 12 років з конфіскацією майна. Проте останнє слово за судом. 


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наркотики
Нацполіція
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