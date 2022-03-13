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Головна війна з Росією Марина Порошенко: Київрада об’єднана і ефективно працює для забезпечення оборони міста від російської агресії

Марина Порошенко: Київрада об’єднана і ефективно працює для забезпечення оборони міста від російської агресії

13 березня, 2022 неділя
16:50
війна з Росією Марина Порошенко

Фракція "Європейська Солідарність" у Київській міській раді взяла участь у позачерговому засіданні та підтримала голосування важливих для столиці рішень в умовах воєнного стану. Про це повідомила лідерка фракції «ЄС» у Київраді Марина Порошенко на брифінгу

За її словами, під час засідання депутати узгодили важливі позиції забезпечення життєдіяльності міста, а також внесли зміни до бюджету Києва на 2022 рік.

"Сьогодні Київрада провела чергове засідання, на якому були підняті важливі питання в умовах війни, в яких ми зараз всі з вами знаходимось. Вони стосувалися змін до бюджету міста. "Європейська Солідарність" чітко визначила свою позицію про необхідність першочергового фінансування забезпечення територіальної оборони міста Києва. Яке стосується як харчового забезпечення, так і засобів захисту і медичного забезпечення територіальної оборони", – сказала лідерка фракції у Київраді.

"Також передбачили компенсацію для транспортних підприємств, які працюють в режимі укриття, як КП "Київський метрополітен", та тим, підприємствам які допомагають Київській області з евакуацією мирних мешканців з Ворзеля, Бучі, Ірпеня та Гостомеля", – додала вона.

"Важливо, щоб комунальні служби міста Києва зараз оперативно перелаштували свою роботу і почали будувати захисні споруди в Києві, які будуть на заваді для проривів ворога", – підкреслила Марина Порошенко.

"Крім того, внесли зміни до програми використання депутатських коштів – тепер їх можна спрямовувати на програми та заходи у сферах цивільного захисту населення, національного спротиву та оборони", – наголосила лідерка "ЄС" у Київраді.

Також вона повідомила, що з 67 депутатів міськради, які взяли участь у засіданні, 20 – представники фракції "ЄС", а всі рішення були ухвалені депутатським корпусом одноголосно.

"Такі спільні дії дійсно допоможуть нам ще більш ефективно протистояти в боротьбі з ворогом і врятувати місто Київ. Зараз ми як ніколи об’єднані і працюємо абсолютно монолітно, узгоджено, голосуємо разом для того, щоб перемогти у війні з російським окупантом", – наголосила Марина Порошенко.

Крім цього, лідерка фракції "ЄС" у Київраді Марина Порошенко звернулася до Київського міського голови Віталія Кличка і закликала його забезпечити бійців територіальної оборони Києва індивідуальними аптечками. Таким чином захисники столиці будуть гарантовано забезпечені всім необхідним для надання першої домедичної допомоги.

"Тримаємо стрій, і Слава Україні!" – резюмувала вона.

Марина Порошенко
Європейська солідарність
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