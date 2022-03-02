Маріуполь 14 годин перебуває під обстрілами: зруйновані школа та гуртожиток для переселенців, 42 людини поранені
Російські окупанти знищують цивільне населення та вбивають дітей, обстріл триває вже 14 годин
Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Facebook.
Російські окупанти знищують цивільне населення та вбивають дітей. За цей час 42 людини отримали поранення.
Значні ушкодження отримали пологовий будинок та десятки житлових будинків. Зруйнована школа та гуртожиток для переселенців.
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