Маріуполь 14 годин перебуває під обстрілами: зруйновані школа та гуртожиток для переселенців, 42 людини поранені

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Facebook.



Російські окупанти знищують цивільне населення та вбивають дітей. За цей час 42 людини отримали поранення.



Значні ушкодження отримали пологовий будинок та десятки житлових будинків. Зруйнована школа та гуртожиток для переселенців.









