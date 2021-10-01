"Маріуполь" програв "Руху" і залишився на останньому місці УПЛ
У стартовому матчі 10-го туру УПЛ "Маріуполь" програв львівському "Руху"
Про це повідомляє Еспресо.TV."Маріуполь" програв вдома "Руху". Азовці пропустили два голи і не зуміли забити жодного. За "Рух" відзначились бразилець Таллес та українець Юрій Климчук.
Після стартового матчу 10-го туру "Маріуполь" з 4 балами залишився на останній позиції, до найближчої команди відставання 2 пункти.
"Рух" з 11 очками піднявся на 8 місце.
Чемпіонат України
10-й тур
1 жовтня
"Маріуполь" - "Рух" 0:2
Голи: Таллес, 25, Климчук, 37
- Нагадаємо, 25 вересня у 9-му турі чемпіонату України "Шахтар" переграв у Києві "Верес".
- Після цього "Динамо" переграло у Львові "Рух" та повернуло собі одноосібне лідерство.
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