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Головна Спорт "Маріуполь" програв "Руху" і залишився на останньому місці УПЛ

"Маріуполь" програв "Руху" і залишився на останньому місці УПЛ

1 жовтня, 2021 п'ятниця
21:20
Спорт "Маріуполь" - "Рух"

У стартовому матчі 10-го туру УПЛ "Маріуполь" програв львівському "Руху"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

"Маріуполь" програв вдома "Руху". Азовці пропустили два голи і не зуміли забити жодного. За "Рух" відзначились бразилець Таллес та українець Юрій Климчук.

Після стартового матчу 10-го туру "Маріуполь" з 4 балами залишився на останній позиції, до найближчої команди відставання 2 пункти. 

"Рух" з 11 очками піднявся на 8 місце.

Чемпіонат України 

10-й тур

1 жовтня

"Маріуполь" - "Рух" 0:2

Голи: Таллес, 25, Климчук, 37

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