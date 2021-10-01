"Маріуполь" програв "Руху" і залишився на останньому місці УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Маріуполь" програв вдома "Руху". Азовці пропустили два голи і не зуміли забити жодного. За "Рух" відзначились бразилець Таллес та українець Юрій Климчук.Після стартового матчу 10-го туру "Маріуполь" з 4 балами залишився на останній позиції, до найближчої команди відставання 2 пункти."Рух" з 11 очками піднявся на 8 місце.

Чемпіонат України

10-й тур



1 жовтня



"Маріуполь" - "Рух" 0:2



Голи: Таллес, 25, Климчук, 37

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