Маріупольці задихаються від диму через підпал окупантами місцевості навколо річки Кальчик, - міськрада
У Маріуполі окупанти спробували зробити зачистку пойми річки Кальчик біля мосту в Екстрім-парку шляхом "контрольованого підпалу"
Про це повідомляє Маріупольська міськрада.
"Підпал спрацював, але правда з контролем виникла проблема. Внаслідок люди у місті задихаються димом", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у Маріуполі рашисти пропонують людям воду з фекаліями, яку називають питною та очищеною
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