Маріупольці задихаються від диму через підпал окупантами місцевості навколо річки Кальчик, - міськрада

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"Підпал спрацював, але правда з контролем виникла проблема. Внаслідок люди у місті задихаються димом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі рашисти пропонують людям воду з фекаліями, яку називають питною та очищеною

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