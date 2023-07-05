Про це йдеться в повідомленні на сайті Українського дому.

"Сьогодні ми гостро відчуваємо, що і сама Марія Примаченко, її стійкість перед лицем випробувань долі, а тепер і її картини стали символом української незламності. Велику частину експозиції становлять роботи, що стали реакцією художниці на пережите: війну, загибель коханого на фронті, окупацію, бої за Київщину та післявоєнні злидні, Чорнобильську трагедію. Поруч зі знайомими нам образами фантастичних істот та квіткових декоративних панно у картинах акцентується тема боротьби добра і зла, в якій добро незмінно перемагає. Після трагедій війни Марія майже на 10 років полишила малювання, але повернулася, бо творчість була її способом існування", - пояснили мету виставки її організатори.

Виставка проходитиме з 7 липня по 27 серпня, її супроводжуватиме публічна освітня програма, розроблена спеціально для проєкту: лекції, обговорення, майстер-класи.

Графік роботи:

Вт-Нд, 11:00-19:00,

Понеділок – вихідний.



Вартість квитків:

повний – 100 грн,

пільговий – 50 грн (для школярів та студентів).



Вхід вільний для:

пенсіонерів, дітей до 7 років, осіб з інвалідністю 1-2 групи, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій, учасників АТО та членів їх родин, військовослужбовців строкової служби, працівників музеїв, членів Національної спілки художників України, власників членських карток CIMAM, ICOM, AICA (за наявності дійсних посвідчень).