Про це повідомляє FanDay.

"Фенербахче" - досвідчена команда, але коли пройшло жеребкування та "Динамо" випали турки, то я відразу сказав, що кияни пройдуть далі. Футболістам "Динамо" потрібно пресингувати суперника на чужій половині поля. Особливо це потрібно робити у домашньому матчі. Я дивився кілька ігор "Фенербахче", і вони цього дуже не люблять. Коли їм дають грати, то вони небезпечні, але якщо діяти щільно, молодість динамівців має зіграти свою роль", - сказав Маркевич.

Він наголосив, що "Динамо молодша та швидша команда, ніж "Фенербахче".

"Це має зіграти на руку киянам. І у них підготовка тривала більше, ніж у турків. Це теж важливо. Їм не можна давати дихати і, якщо готова команда до пресингу на чужій половині поля, не давати просто виходити "Фенербахче", результат буде позитивним. Прогноз - 1:0 на користь "Динамо", - підсумував Маркевич, який тренував "Карпати", "Металіст", "Дніпро" та збірну України.

Матч "Динамо" - "Фенербахче" у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні у Лодзі та розпочнеться о 21:00.

18 липня стало відомо, що у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" може зустрітися з австрійським "Штурмом".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни завдяки благодійним матчам набрали перед грою з турецьким "Фенербахче" у кваліфікації Ліги чемпіонів хорошу форму.

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