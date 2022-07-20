Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Ми не мали постійного місця базування, навпаки – ми подорожували Європою в рамках благодійного туру. Він був дуже важливим, оскільки ми таким чином могли згуртувати біженців з України, щоб вони могли відчути себе на трибунах стадіонів частиною родини. Можу лише подякувати своїм підопічним, які грали заради України", - розповів Луческу.

Він додав, що у цих матчах намагався давати рівноцінну ігрову практику усім футболістам, аби вони підійшли до ігор із "Фенербахче" у хороших кондиціях.

"Це було непросто, оскільки багато наших хлопців виступали за національні збірні до 15 червня. Їм потрібен був відпочинок, після чого вони приєдналися до нас на тренувальному зборі. Три матчі нам знадобилося, щоб привести хлопців до спільного знаменника, і два залишилося для цілеспрямованої підготовки. Вважаю, що наразі команда перебуває у хорошій формі", - запевнив Луческу.

Матч "Динамо" - "Фенербахче" у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні у Лодзі та розпочнеться о 21:00.

18 липня стало відомо, що у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" може зустрітися з австрійським "Штурмом".

Сьогодні, 20 липня, "Динамо" зіграє проти "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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