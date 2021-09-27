Маркевич дав прогноз на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Інтер"

Про це повідомляє fanday.net.



Маркевич сказав, що матч "Шахтаря" проти "Динамо" в Суперкубку України (3:0) вселяє оптимізм перед Лігою чемпіонів.



"Я не думаю, що "Шахтар" програє "Інтеру". З "Шерифом" "гірники" нас неприємно здивували, ніхто не очікував, але так буває. Остання гра вселила оптимізм. Тренер не використовує Степаненка у єврокубках? Це його рішення, не хочу це обговорювати. Степаненко – цей той гравець, що заводить команду", - висловився Мирон Маркевич.



Завтра, 28 вересня, донецький "Шахтар" зіграє проти міланського "Інтера" у другому турі Ліги чемпіонів.



"Інтер" та "Шахтар" ділять в таблиці групи D 3-4 місце. У них по 0 балів.

15 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що його команда програла молдовському "Шерифу" в Лізі чемпіонів, бо їй не пощастило.

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