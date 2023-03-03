Маркевич розкритикував призначення Ротаня тренером збірної України
Український тренер Мирон Маркевич негативно ставиться до призначення Руслана Ротаня на посаду в.о. головного тренера збірної України
Про це повідомляє "Український футбол"
"Я не думаю, що Ротаню потрібно було приймати збірну Треба займатися молодіжкою серйозно. Я вважаю, що це основне для нас змагання. Ми ніколи не грали на Олімпіаді, давно не потрапляли в фінальну частину Євро U-21. В "Олександрії" також люди на щось розраховують. Не знаю всіх обставин, мене то не цікавить. То неправильно взагалі, ні в якому сенсі. Я розумію, що він хлопець добросовісний. Не потрібно було йому то пропонувати", – сказав Мирон Маркевич.
42-річний Руслан Ротань працював з Маркевичем у "Дніпрі". Також грав за "Динамо", та чеську "Славію". За збірну України провів 100 матчів та забив 8 голів.
Тренерську кар'єру розпочав у 2018 році у ролі асистента головного тренера "Олімпіка". З грудня 2018 року Ротань є головним тренером молодіжної збірної України. У січні 2023 року очолив "Олександрію", яка посідає п'яте місце у прем'єр-лізі.
Руслан Ротань замінив у збірній України Олександра Петракова. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.
Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.
- 28 лютого виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу призначили Руслана Ротаня.
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