Маркевич розкритикував призначення Ротаня тренером збірної України

Про це повідомляє "Український футбол"

"Я не думаю, що Ротаню потрібно було приймати збірну Треба займатися молодіжкою серйозно. Я вважаю, що це основне для нас змагання. Ми ніколи не грали на Олімпіаді, давно не потрапляли в фінальну частину Євро U-21. В "Олександрії" також люди на щось розраховують. Не знаю всіх обставин, мене то не цікавить. То неправильно взагалі, ні в якому сенсі. Я розумію, що він хлопець добросовісний. Не потрібно було йому то пропонувати", – сказав Мирон Маркевич.

42-річний Руслан Ротань працював з Маркевичем у "Дніпрі". Також грав за "Динамо", та чеську "Славію". За збірну України провів 100 матчів та забив 8 голів.

Тренерську кар'єру розпочав у 2018 році у ролі асистента головного тренера "Олімпіка". З грудня 2018 року Ротань є головним тренером молодіжної збірної України. У січні 2023 року очолив "Олександрію", яка посідає п'яте місце у прем'єр-лізі.

Руслан Ротань замінив у збірній України Олександра Петракова. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.

Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.