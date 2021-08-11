Маркевич зізнався, чи продовжуватиме тренерську кар'єру

Про це повідомляє "Трибуна".



70-річний Маркевич не хоче закінчувати тренерську кар'єру.

"Поки що не знаю, чим буду займатися після відходу з УАФ. Наразі я – у творчій відпустці. Подивимося. Ще треба десь попрацювати. Але треба розуміти, де і що. Влізти в неприємності завжди встигнемо. Подивимося, як воно буде", – сказав Мирон Маркевич.

За свою кар'єру фахівець встиг попрацювати у збірній України, харківському "Металісті", "Дніпрі", львівських "Карпат" та інших клубах.

Маркевич здобував бронзові і срібні медалі УПЛ. Виходив разом з "Дніпром" у фінал Ліги Європи.