Маркевич зізнався, чи продовжуватиме тренерську кар'єру
Знаменитий український тренер Мирон Маркевич планує продовжувати свою роботу
Про це повідомляє "Трибуна".
70-річний Маркевич не хоче закінчувати тренерську кар'єру.
"Поки що не знаю, чим буду займатися після відходу з УАФ. Наразі я – у творчій відпустці. Подивимося. Ще треба десь попрацювати. Але треба розуміти, де і що. Влізти в неприємності завжди встигнемо. Подивимося, як воно буде", – сказав Мирон Маркевич.
За свою кар'єру фахівець встиг попрацювати у збірній України, харківському "Металісті", "Дніпрі", львівських "Карпат" та інших клубах.
Маркевич здобував бронзові і срібні медалі УПЛ. Виходив разом з "Дніпром" у фінал Ліги Європи.
- 7 серпня голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич заявив, що новим тренером збірної України стане Ребров.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.71
Купівля 26.71Продаж 26.95
-
EUR
Купівля 31.25Продаж 31.65
- Актуальне
- Важливе