Машини для ремонту колій, які закупила Укрзалізниця, перебувають у неналежному стані, - "Схеми"

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".



"Схеми" повідомляють, що на ремонт цієї техніки Укрзалізниця щороку витрачає сотні мільйонів грн, але основні постачальники запчастин надають залізниці фальшиву супровідну документацію від імені західної компанії, яка заперечує свою співпрацю з Укрзалізницею.



Документи ще одного субпідрядника АТ "Укрзалізниця" з Китаю також виявилися підробними.



Журналісти зазначають, що через брак запчастин робітники спеціалізованого підрозділу ДП "Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" часто змушені купувати за власний кошт. Пізніше їм компенсують ці гроші через систему "премій".



Працівники стверджують, що колійні машини можуть не допрацювати до наступного ремонтного сезону. Аудит, який провели у 2021 році показав, що подальша експлуатація колійних машин небезпечна.



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