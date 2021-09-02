Маск заявив, що випуск спортивного електромобіля Tesla Roadster переноситься на 2023 рік

Про це Ілон Маск написав у Twitter.



"2021 рік був роком божевільного дефіциту ланцюжка поставок, тому якби у нас було хоч 17 нових продуктів - жоден би з них не почав поставлятися. Якщо припустити, що 2022 рік не стане мега-драмою, новий Roadster повинен з'явитися у продажу в 2023 році", - написав бізнесмен.

Як відоо, Tesla представила Roadster нового покоління в 2017 році.

У компанії тоді анонсували, що Roadster буде володіти максимальною швидкістю не менше 400 км/год, акумуляторною батареєю потужністю 200 кіловат-годин, що забезпечить 1000 км дальності при повній зарядці, і трьома електродвигунами, що дозволяють розганятися до 97 км/год менш ніж за 2 секунди.

Дебют Roadster на ринку мав відбутися ще в минулому році, але його відклали через зміну пріоритетів компанії.