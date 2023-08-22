Маск зізнався, що торік говорив з Путіним, хоч раніше заперечував це, - ЗМІ
Американський бізнесмен Ілон Маск у розмові з чиновниками Пентагону визнав, що торік особисто спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним
Про це пише The New Yorker.
Так, у жовтні колишній заступник міністра оборони США Колін Каль зв’язувався з Маском після повідомлень, що українські військові втрачали доступ до інтернету Starkink, коли заходили на окуповану Росією територію.
"Мій висновок полягав у тому, що він почав нервувати через те, що участь Starlink все частіше розглядається в РФ як сприяння українським військовим зусиллям, і шукав спосіб заспокоїти занепокоєння Росії, - сказав Каль.
Маск у розмові з Калєм визнав, що спілкувався з Путіним особисто. Бізнесмен сказав, що дивився на свій ноутбук і бачив, як "розгортається вся війна" через карту активності Starlink.
"Це було приблизно за три хвилини до того, як він (Маск — ред.) сказав: "Ну, у мене була чудова розмова з Путіним", - додав чиновник.
Маск сказав Калю, що технологія, яку він розробив для мирних цілей, використовується для ведення війни. Це, мовляв, змусило його задуматися.
Водночас інше джерело журналу стверджує, що перемовини Маска з Кремлем були регулярними.
Про те, що Маск зізнавався про розмову з Путіним, The New Yorker розповіли й кілька інших непов’язаних між собою джерел. Деякі з них також звернули увагу, що восени 2022-го бізнесмен усе частіше говорив про необхідність Україні вести переговори з Росією.
- 14 березня 2022 року Ілон Маск викликав Путіна на поєдинок. У той час він активно підтримував Україну, зокрема дозволивши доступ до мережі супутникового інтернету Starlink.
- А вже у жовтні американський бізнесмен заперечував, що розмовляв із Путіним у 2022 році. Він стверджував, що говорив з російським лідером лише раз — близько за 18 місяців раніше. Так Маск відреагував на публікацію видання Vice, де йшлося, що він говорив з Путіним до того, як він опублікував свій "мирний план" завершення війни, який підхопила російська пропаганда.
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