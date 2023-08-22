Маск зізнався, що торік говорив з Путіним, хоч раніше заперечував це, - ЗМІ

Про це пише The New Yorker.

Так, у жовтні колишній заступник міністра оборони США Колін Каль зв’язувався з Маском після повідомлень, що українські військові втрачали доступ до інтернету Starkink, коли заходили на окуповану Росією територію.

"Мій висновок полягав у тому, що він почав нервувати через те, що участь Starlink все частіше розглядається в РФ як сприяння українським військовим зусиллям, і шукав спосіб заспокоїти занепокоєння Росії, - сказав Каль.

Маск у розмові з Калєм визнав, що спілкувався з Путіним особисто. Бізнесмен сказав, що дивився на свій ноутбук і бачив, як "розгортається вся війна" через карту активності Starlink.

"Це було приблизно за три хвилини до того, як він (Маск — ред.) сказав: "Ну, у мене була чудова розмова з Путіним", - додав чиновник.

Маск сказав Калю, що технологія, яку він розробив для мирних цілей, використовується для ведення війни. Це, мовляв, змусило його задуматися.

Водночас інше джерело журналу стверджує, що перемовини Маска з Кремлем були регулярними.

Про те, що Маск зізнавався про розмову з Путіним, The New Yorker розповіли й кілька інших непов’язаних між собою джерел. Деякі з них також звернули увагу, що восени 2022-го бізнесмен усе частіше говорив про необхідність Україні вести переговори з Росією.