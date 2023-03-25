Масовані ракетні атаки РФ відходять у минуле, - ОК "Південь"
Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк ствердила, що окупанти зараз у стані пошуку: масовані ракетні атаки РФ відходять у минуле, хоч і не можна повністю виключати їхню можливість
Про це Наталія Гуменюк заявила в етері телемарафону.
"Тактика ворога зараз знаходиться у пошуковому стані. Вони підбирають, що з того, що вже було застосовано, може спрацювати, тому що масовані ракетні атаки вже відходять у минуле, у них немає такого потенціалу, щоб запустити одразу 50-70-80 ракет, – це вже дуже безглуздий крок, але виключати в абсолюті його неможливо", – зазначила речниця.
Одночасно вона відзначила, що РФ почне застосовувати проти України точкові атаки ракетами або БПЛА "Шахед". Зокрема Наталія Гуменюк пояснила, що, імовірно "для Росії в пріоритеті й надалі залишатимуться об’єкти енергетичної інфраструктури, оскільки вони мають велике значення для розвитку економіки й побутових зручностей в тому числі".
- Нагадаємо, станом на ранок 25 березня російська армія зменшила кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі, проте загроза атак залишається на високому рівні
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