Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, проте загроза атак залишається високою

Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".

Так за їхніми даними, корабельне угруповання Росії у Чорному морі зменшили до 10 одиниць. Надводні ракетоносії наразі завели в пункти базування.

Станом на ранок 25 березня у морі перебуває два підводних ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" - до восьми.

"Загроза ракетних атак залишається на високому рівні. Продовжуємо бойову роботу і відстеження ворожої авіації", - ідеться в повідомленні.