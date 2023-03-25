Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, проте загроза атак залишається високою
Станом на ранок 25 березня російська армія зменшила кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі, проте загроза атак залишається на високому рівні
Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".
Так за їхніми даними, корабельне угруповання Росії у Чорному морі зменшили до 10 одиниць. Надводні ракетоносії наразі завели в пункти базування.
Станом на ранок 25 березня у морі перебуває два підводних ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" - до восьми.
"Загроза ракетних атак залишається на високому рівні. Продовжуємо бойову роботу і відстеження ворожої авіації", - ідеться в повідомленні.
- Станом на 23 березня Росія утримує в Чорному морі 15 кораблів, серед них 2 надводні та 2 підводні ракетоносії, загальний залп може сягати до 24 крилатих ракет типу "Калібр".
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