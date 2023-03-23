Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".

Військові вважають імовірність ракетного обстрілу високою, враховуючи також активність ворожої авіації.

"Пріоритети ворога – об’єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об’єкти", - зазначили в ОК "Південь".

Водночас у пресслужбі ВМС зазначили, що в Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, але ракетоносіїв серед них немає.

У Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, серед них три ракетоносії, загальний залп складає до 20 ракет.