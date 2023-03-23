Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: на них може бути до 24 "калібрів"
Росія утримує в Чорному морі 15 кораблів, серед них 2 надводні та 2 підводні ракетоносії, загальний залп може сягати до 24 крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".
Військові вважають імовірність ракетного обстрілу високою, враховуючи також активність ворожої авіації.
"Пріоритети ворога – об’єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об’єкти", - зазначили в ОК "Південь".
Водночас у пресслужбі ВМС зазначили, що в Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, але ракетоносіїв серед них немає.
У Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, серед них три ракетоносії, загальний залп складає до 20 ракет.
- 21 березня в Чорному морі перебували два ворожі ракетоносії.
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