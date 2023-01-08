Масштабних подій не буде, - очільник Сєверодонецької РВА про можливий підрив дамби водосховища у Сватовому
У випадку підриву російськими окупантами дамби Сватівського водосховища - південно-східна частина міста та околиці будуть затоплені, але масштабних подій не буде
Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.
"Ми всі знаємо терористичні методи боротьби російських окупаційних військ, тому не можна виключати й такі заходи з їхнього боку. Судячи з аналізу місцевих експертів по екології та водним ресурсам, великої загрози в цьому немає", - зазначив він.
Власенко додав, що обсяг води у Сватівському водосховищі не перевищує межу - там так налаштовані шлюзи.
"Якщо це відбудеться, то постраждають вулиці біля дамби і вся вода піде в русло річки, яка поруч. Масштабних, трагічних подій не буде. Я думаю, що жодним чином це не вплине на хід бойових дій. Північно-східна частина Сватового та околиці будуть підтоплені. Це суттєво не вплине на просування наших хлопців", - підсумував очільник РВА.
- 7 січня Центр національного спротиву повідомив, що до Сватова прибув інженерно-саперний підрозділ РФ, він вивчає можливість підриву дамби Сватівського водосховища.
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