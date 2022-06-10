Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ сьогодні робить досить правильні точкові удари по угрупованнях ворога. Окупанти сконцентрували увагу на Сєверодонецьку, Лисичанську та Донецькій області загалом. Путін ставив за завдання своїм військовим захопити ці території миттєво. Спочатку до 9 травня, потім до 10 червня, а зараз вже до 22 червня. Цього не виходить зробити окупантам. Вони перекидають свої сили з Запорізької та Херсонської області, щоб досягти успіху під Сєверодонецьком. Тому зараз будуть логічними контрбатарейні удари на тих ділянках, де ворог зняв частину своїх військ. Поки ми не отримуємо достатньої кількості озброєння від наших партнерів, це буде найкращим варіантом", - пояснив Маломуж.

Маломуж додав, що ЗСУ повинні створити передумови для оточення російських військ на території Херсонської області.

"Зараз ЗСУ діють дуже успішно на Херсонщині. Звільнено 18 населених пунктів. Якщо ЗСУ створять умови для оточення російських військ на Херсонщині та Запоріжжі, то російська армія буде розбита. На сьогодні таких умов, на жаль, немає. Стратегічних умов для оточення російських військ на Херсонщині немає, однак є тактичні. Нам потрібні ракетні комплекси, на які ми вже чекаємо від наших партнерів. Однак не слід забувати й про вітчизняний ВПК. Ми теж повинні працювати над створенням вітчизняної зброї, зокрема ракетних комплексів, щоб знищити ворога. Зараз в Україні готуються резерви. Ми матимемо чисельну перевагу над ворогом, проте нам потрібна зброя, в якій ворог нас переважає. Тому, на мою думку, переломний момент на користь ЗСУ буде в липні-серпні цього літа, коли в нас з’явиться достатня кількість зброї", - додав Маломуж.

1 червня голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявив, що в Херсонській області українські військові звільнили понад 20 населених пунктів з боку Дніпропетровщини та продовжують контрнаступ

6 червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що для контрнаступу і повного звільнення тимчасово окупованих Росією територій на півдні та сході ЗСУ необхідно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 000 осіб

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