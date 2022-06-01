ЗСУ звільнили від окупантів понад 20 населених пунктів на півночі Херсонщині, - очільник ОВА Лагута

Про це Лагута сказав у ефірі єдиного телемарафону, передає Еспресо.TV.

"З (боку - ред.) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів. І наші доблесні ЗСУ поступово ідуть вперед і вперед і звільнять Херсонщину", - сказав Лагута.

При цьому очільник Херсонської ОВА зазначив, що з області виїхало близько 50% населення.

Раніше українські військові вибили росіян із Миколаївки на Херсонщині, спричинивши паніку серед окупантів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb