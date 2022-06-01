ЗСУ звільнили від окупантів понад 20 населених пунктів на півночі Херсонщині, - очільник ОВА Лагута
Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявив, що в Херсонській області українські військові звільнили понад 20 населених пунктів з боку Дніпропетровщини та продовжують контрнаступ
Про це Лагута сказав у ефірі єдиного телемарафону, передає Еспресо.TV.
"З (боку - ред.) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів. І наші доблесні ЗСУ поступово ідуть вперед і вперед і звільнять Херсонщину", - сказав Лагута.
При цьому очільник Херсонської ОВА зазначив, що з області виїхало близько 50% населення.
Раніше українські військові вибили росіян із Миколаївки на Херсонщині, спричинивши паніку серед окупантів.
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